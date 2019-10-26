شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل في الجوف والان مع التفاصيل

قالت مصادر يمنية، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، أمس الجمعة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

وبحسب مصادر يمنية، فأن مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من أمس الجمعة، باتجاه مواقع الجيش الوطني في تبة "قعيطة"، بمديرية المتون، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

وأكدت المصادر إحباط محاولة الميليشيا، التسلل، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.