اخبار العالم

البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولى والان مع التفاصيل

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عزم السودان على المشاركة الإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولي، من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق، والأعراف الدولية.

وذكر مجلس السيادة الانتقالى فى بيان أمس أن البرهان استعرض، فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التى انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو اليوم، التطورات الجارية فى السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية.

 

Advertisements

وأوضح البرهان أن الثورة السودانية نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة، من أجل إحداث التحول السلمى إلى السلطة المدنية.. مشددا على عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطى آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام.

 

وأشار إلى التحديات التى تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز إصلاحات قانونية، وإصلاح أجهزة الدولة، وضمان حقوق النساء، وتعزيز دور الشباب، وبناء سياسة خارجية غير منحازة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا