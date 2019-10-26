شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لسكان شمال مصر وفلسطين لكيفية التعامل مع الإعصار النادر والان مع التفاصيل

وجه عالم الفضاء المصري عصام حجي، رسالة لسكان شمال مصر وفلسطين لكيفية التعامل مع الإعصار.

وكتب حجي وهو العالم في وكالة ناسا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، لسكان شمال مصر وفلسطين التعامل مع الإعصار، عدم الخروج من المنزل وإغلاق كل الشبابيك، جمع أي نثريات من المساحات المكشوفة: بلكونة، سطوح، مدخل، تخزين أكل والمياه والاستعداد لقطع الكهرباء، الاستعداد لانقطاع بعض وسائل الاتصال، والاستعداد لنقص الأدوية.

من جهتها نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ما نشرته وكالة «ناسا» بشأن تعرض مصر لأي إعصارات مدارية غير عادية.

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وكانت وكالة ناسا نشرت، الخميس، صورًا تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن صورة ناسا تشير إلى توقع إعصار مداري غير عادي ونادر في بعض مناطق مصر والأراضي الفلسطينية ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر، مؤكدة أن مصر تشهد حدث بيئي وطقسي نادر جدا.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وكان مجلس الوزراء المصري طالب، الخميس، المواطنين بالبقاء في منازلهم اليوم الجمعة، قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد المواطنين بالالتزام بالمنزل هذه الأيام خصوصا سكان شمال مصر والمدن الساحلية.