بدء اعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي بالناصرية

بدأ متظاهرو مدينة الناصرية، السبت، بتنظيم اعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي وسط المدينة. وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، ان هذا الاعتصام سيستمر لحين تلبية مطالب المتظاهرين، مشيرا الى ان القوات الامنية انتشرت في محيط الساحة لحماية المعتصمين وتحسبا لحدوث اي طارئ.



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