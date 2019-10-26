طهران تتهم السعودية وإسرائيل وأمريكا بالتمهيد لتدخل أجنبي بمعونة صدام حسين

اتهم مستشار رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسعودية، باستغلال المطالب الحقيقية للشعب العراقي، لتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال عبد اللهيان إن "هذه البلاد تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي"، مبينا ان "هذه البلاد تتبع طريقة توظيف البعثيين التابعين لرئيس النظام السابق صدام حسين، والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة".

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وشدد المسؤول الإيراني على أن "الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، منذ مطلع تشرين الأول الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وادت هذه التظاهرات الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين وعناصر الاجهزة الامنية.