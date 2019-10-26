بالصور.. الحلبوسي مع متظاهري النسور

زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، المتظاهرين المعتصمين في ساحة النسور في بغداد. واستمع الحلبوسي الى طلبات المعتصمين ووعد بتلبية المشروعة منها وفق القوانين النافذة. يذكر ان المتظاهرين في ساحة النسور ببغداد نصبوا يوم امس الخيام ليبدأوا باعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم. Advertisements

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