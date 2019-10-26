التربية تعد الية لاعادة المرقنة قيودهم ﺧﻼل اﺟﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﻋﺪت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﻌﻮدة الملاكات اﻻدارﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ المرقنة ﻗﻴﻮدﻫﻢ ﺧﻼل اﺟﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، اﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺟﺎزات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ وزارﺗﻪ، اﻋﺪت آﻟﻴﺔ ﻻﻋﺎدة الموظفين والمعلمين المرقنة ﻗﻴﻮدﻫﻢ اﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺢ المرقن ﻗﻴﺪه، اﺟﺎزة دراﺳﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ المدة"، ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ "ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﻟﻴﺔ اﻳﻘﺎف اﺳﺘﺮداد اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺟﺎزة اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻧﻪ اذا ﻓﺸﻞ ﻣﺮة اﺧﺮى، ﻳﻌﺎد اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ المدد اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".

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واضاف ان "رواﺗﺐ المدة اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻨﻮح اﺟﺎزة دراﺳﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ اﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب المدة المتبقية ﻟﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻣﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻊ ﺿﻢ الفترتين ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب المدة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺟﺎزة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي واﻟﺨﺪﻣﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ".

وﺗﺎﺑﻊ ﺣﺴﻦ ان وزارﺗﻪ "ﻣﻨﺤﺖ اﺟﺎزة دراﺳﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ 900 ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻛﺎﻓﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي لمحو اﻻﻣﻴﺔ، ولمدة ارﺑﻌﺔ اﻋﻮام ﺑﺮاﺗﺐ وﺗﻔﺮغ ﺗﺎم واﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻔﻜﺎﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ (2019-2020)"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان وزارﺗﻪ "ﻧﺴﻘﺖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ المعلمين ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ".