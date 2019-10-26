شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل ،القصيم ، المدينة المنورة ،القيصومة ،حفر الباطن،مكة المكرمة ) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة).

Advertisements ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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