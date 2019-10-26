البرهان: رفع السودان من قائمة الإرهاب أبرز التحديات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب الأمريكية أبزر تحدٍ يواجهه خلال الفترة الانتقالية.



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جاء ذلك في كلمة للبرهان بالجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التي انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو الجمعة، واستعرضت التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية.

وأضاف أن "الثورة نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة من أجل إحداث التحول السلمي إلى السلطة المدنية".

وأكد البرهان عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام.