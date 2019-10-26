شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من "نقل البرلمان" إلى الحكومة حول زيارتها لمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 توصيات وجهتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى الحكومة من واقع نص تقريرها عن الزيارة الميدانية التى أجرتها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019، والذى ناقشته فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد. ويستعرضه ”الخليج 365” على النحو التالى: ويستعرضه ”الخليج 365” على النحو التالى: 1. وجود آلية للتنسيق بين الجهات التى تقوم بصيانة وإحلال الطرق. 2. زيادة وقت التشغيل بالموانئ لتصبح 24 ساعة بالتناوب بدلاً من 10 صباحًا إلى 4 مساءً. Advertisements 3. ضرورة إعادة تدوير منظومة الجمارك، لتواكب عملية التطوير. 4. إغلاق المنافذ الخالية من المعامل بالموانئ. 5. عمل طريق جديد من السلوم البرى بدلا من الطريق الحالى لخطورته على الشاحنات.

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