ضبط عصابة سرقة "التوك توك" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة فوه في كفر الشيخ، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مركبات التوكتوك بدائرة المركز.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد الحسن عبد العال، مأمور مركز شرطة فوه، بضبط وحدة مباحث المركز كل من "أ.أ.ا"، 20 سنة، عاطل، و"م.ع.ع"، 19 سنة، عاطل، و"س.س.ب"، 20 سنة، عاطل، ويقيمون بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، لتكوينهم تشكيلا عصابيًا فيما بينهم بغرض سرقة مركبات التوك توك بدائرة المركز.

وتقدم كل من المدعو سعيد عبد العاطي الشرقاوي، 38 سنة، سائق توك توك، ويقيم بقرية الكوادي، دائرة المركز، بالبلاغ رقم 8940 لسنة 2019، جنح مركز شرطة فوه، والمدعو محمد أحمد المسيري، 27 سنة، عامل عادي، ويقيم بقرية السالمية، دائرة المركز، بالبلاغ رقم 9265 لسنة 2019 جنح مركز شرطة فوه، للرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، بخصوص سرقة مركبتهما البخارية "توك توك".

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شكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونيه للوصول إلى مرتكب واقعتي سرقة الدراجتين البخارتين.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعتين المتهمين الثلاثة المذكورين، واتخاذ القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فوه، لأرتكاب أعمالهم الإجرامية الخاصة في سرقات مركبات الدراجات البخارية "توتوك".

ألقيَّ القبض عليهم وجرى اقتيادهم إلى مركز شرطة فوه، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي، أقروا بارتكابهم وقعتي سرقة الدراجتين البخاريتين "توك توك"، من خلال تكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.