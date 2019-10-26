القضاء العراقي يمنع سفر المتهمين بقضايا الفساد

أعطى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الجمعة، الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.
وأوضح بيان لمجلس القضاء في بيان صحفي أنه " توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".
وشدد البيان "يعد من الأفعال الإرهابية العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو أملاك عامه أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة".
كما " يعد عملاً إرهابياً من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية وأن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب".
ورافقت المظاهرات الاحتجاجية موجة استهداف طالت الأبنية الحكومية في عدد من المدن ومجالس المحافظات.
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