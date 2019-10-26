محكمة أميركية تأمر بتسليم تقرير مولر الخاص بالتدخل الروسي

أمرت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بأن تقوم وزارة العدل بتسليم اللجنة القضائية المنبثقة عن مجلس النواب الأميركي التقرير المنقح للمحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016 .
وحددت القاضية الفيدرالية بيرلي هول في واشنطن مهلة للوزارة حتى الأربعاء المقبل.
وجاء في قرارها أيضاً أن هذا الأمر يسري حتى الآن على المكاتبات المصاحبة للتقرير والأدلة التي يستند إليها وأشارت أيضاً إلى تسليم التعليقات الموضوعة على النسخة غير المنقحة.
ويمكن الطعن على قرار المحكمة لأنه غير نهائي. وكان الديموقراطيون حققوا الفوز في نقطة قضائية تتعلق بالنزاع الدائر حول نشر التقرير من خلال سيطرتهم على مجلس النواب.
وكانت اللجنة طالبت وزير العدل ويليام بار تحت التهديد بالعقوبة بتقديم التقرير المنقح ومعه الأدلة التي يقوم عليها، إلا أنه رفض.
وكان مولر بحث على مدار عامين ما إذا كان الفريق الانتخابي للرئيس الجمهوري دونالد ترامب أجرى اتصالات سرية مع ممثلين عن الجانب الروسي.
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وكما بحث مولر ما إذا كان ترامب بعد توليه منصب الرئيس أعاق التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية عن هذا الأمر.
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