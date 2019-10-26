كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ترامب" يعفي هذه الدولة من رسوم جمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا من الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع، كما علق الإعفاء الجمركي على بعض السلع مع تايلاند.

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وأضاف البيت الأبيض في بيان: "بعد مراجعة ثانية. قررت أن أوكرانيا أحرزت تقدما في توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي، وبهذا ينبغي استئناف التجارة الحرة"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفرض ترامب رسوم جمركية على عدد من البضائع من تايلاند مؤكدا أن سلطات هذا البلد لا تحمي حقوق العمال وفقا للمعايير الدولية سيتم العمل بالرسوم الجمركية بعد ستة أشهر.