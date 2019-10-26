فادي سعد: لا تضيعوا البوصلة ولا تحاولوا تجاهل مطالب الثوار والمحتجين

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما نراه اليوم من محاولة حرف الأنظار عن توسّع الثورة، بالمعتدين حينا او بتجمعات محدودة مواجِهة، ليس سوى دليل على الإفلاس التام وهو لن يؤدي الا الى المزيد من الثورة والنقمة لدى الشعب الموجوع ولا تضيعوا البوصلة ولا تحاولوا تجاهل مطالب الثوار والمحتجين".

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