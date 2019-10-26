لفت رئيس حزب الرامغافار في لبنان سيفاك اكوبيان في بيان، الى أنه "مع احترامنا المطلق لحق الشعب في التعبير عن رأيه، سواء ضد الحكومة أو لصالح الحكومة، فإننا ندين بشدة ما حدث اليوم في وسط بيروت"، مشددا على أن "تحويل الساحة إلى ساحتين هو جريمة ضد المواطن ويشبه اللعب بالنار الذي نعرف كيف يبدأ ولكن لا يمكننا أبدا التكهن بالمكان الذي يمكن أن يؤدي بنا".
وأكد أنه "سواء كانت الاحتجاجات المضادة تلقائية أو منظمة، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية أمن الجانبين"، معتبرا أنه :كلما أخرت الحكومة استقالتها كلما أصبح الوضع أكثر خطورة".
وحث على "احترام المراسلين الذين يقومون بعملهم وندعو عدم التعرض لهم"، داعيا رئيس الوزراء الى "تقييم الوضع بدقة واتخاذ القرار الصحيح قبل فوات الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر اكوبيان: كلما أخرت الحكومة استقالتها كلما أصبح الوضع أكثر خطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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