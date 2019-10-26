10 آلاف شخص يتظاهرون إلى جانب تونبرغ في فانكوفر

اسماء السيد - مونتريال: شارك نحو 10 آلاف شخص إلى جانب الناشطة البيئيّة السويديّة غريتا تونبرغ، في مسيرة الجمعة في فانكوفر في كندا على ساحل المحيط الهادئ، بحسب الشرطة، احتجاجًا على التقاعس السياسي حيال التغيّر المناخي.
قالت تونبرغ وسط تصفيق الحشد "عار أن يتمّ لفترة طويلة تجاهل حال الطوارئ المناخيّة والبيئيّة. نحن في العام 2019، وما زال الأشخاص الموجودون في السُلطة يتصرّفون كما لو أنّه ليس هناك مستقبل، ونحن الشباب، نقول لهم أن يتوقّفوا عن تجاهل عواقب أفعالهم وتراخيهم".
قبل خروج هذه التظاهرة، كان خمسة عشر شابًا كنديًا، جميعهم دون السنّ القانونيّة، قد أعلنوا أنّهم رفعوا دعوى في المحكمة الفدراليّة ضدّ الحكومة الكنديّة، متّهمين إيّاها بعدم امتلاك خطّة "موثوق بها" لمكافحة تغيّر المناخ. وروى هؤلاء، كلّ بدوره، كيف أثّر التغيّر المناخي في حياتهم اليوميّة.
ونظّمت تونبرغ مع مناصرين لقضيّة التغيّر المناخي، احتجاجًا في الأسبوع الفائت في مقاطعة ألبرتا الكنديّة الغنيّة بالنفط، في وقت نظّم عمال النفط احتجاجًا معاكسًا للدّفاع عن الصناعة النفطيّة في المنطقة.
في الشهر الماضي تقدّمت تونبرغ تظاهرةً في مونتريال، شارك فيها نصف مليون شخص، وكانت واحدة من أكبر التظاهرات في التاريخ الكندي.
وتتوجّه الشابّة السويديّة، التي تحوّلت رمزًا لمكافحة التغيّر المناخي، إلى سانتياغو في تشيلي، في ديسمبر، لحضور مؤتمر للأمم المتّحدة حول المناخ.
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