شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بمواجهة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس لحماية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة للعرض على المجلس، عن طلب إحاطة بشـأن انتشـار بيع الأغذيـة غيـر الآمنة أمـام أسوار المدارس من الباعة الجائلين، والذى يطالب الحكومة بشن حملات مكثفة عليهم مع إيجـاد أمـاكن بديلـة لهم، والذى ناقشته اللجنة منذ يومين.

وأشارت اللجنة فى مذكرتها، إلى أنها أوصت وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع تنسيقى مع الوزارات المختصة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين أمام المدارس، لحماية الطلاب والمواطنين من بيع أى أغذية غير صالحة لهم، وفى الوقت ذاته حل مشكلة الباعة الجائلين وتوفير أماكن تخصص لهم.

وأوضحت اللجنة، أن طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى بشأن انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس الحكومية وارتفاع حالات التسمم، طالب فيه مقدم الطلب باتخاذ إجراءات وقائية قبل وقوع حالات تسمم جديدة بسبب انتشار الباعة غير الحاصلين على شهادات صحية أو تراخيص، مطالباً وزارة التنمية المحلية بالاهتمام بالنظافة فى محيط المدارس والتنسيق بين الوزارات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.

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وأشارت إلى أن ممثل الرقابة على الأغذية، أكد أنه خلال الفترة الماضية تم تحرير 6 آلاف محضر مخالفة للباعة الجائلين فى السويس، مشيراً إلى اهتمام الرقابة على الأغذية بتلك الظاهرة، ووجود سيطرة على مسألة التسمم الغذائى.

فيما، أبلغت وزارة التنمية المحلية، اللجنة البرلمانية، بأنها أصدرت كتابا دوريا للمحافظين بضرورة متابعة رفع الإشغالات وإبعاد الباعة الجائلين من أمام المدارس.

وأكدت اللجنة، أن أعضاءها شددوا على أهمية حماية صحة طلبة المدارس، واقترحوا تخصيص أماكن لبيع المأكولات والمشروبات داخل المدارس للقصاء على انتشار الباعة الجائلين، وطالبوا بتفعيل دور مجالس الأمناء داخل المدارس وتفعيل دور الطب الوقائى، وتفعيل دور المحليات على الأرض من خلال الإدارات المختلفة الخاصة بـ(الصحة، المرافق، البيئة)، ومراجعة كافة الأكشاك الموجودة أمام أسوار المدارس.



وأوصت اللجنة بقيام محافظة السويس بإرسال بيان تفصيلى بالإشغالات ووحدات الطعام المتنقلة المتواجدة أمام المدارس بالمحافظة خلال شهر .