العمليات المشتركة: سنتعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة اخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير ".

واضافت ان "قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربيين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، معتبرة "هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".

وحذرت القيادة "من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة"، داعية المتظاهرين الى "التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".



واكدت ان "الأجهزة الأمنية ستكون كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".