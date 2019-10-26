العمليات المشتركة: سنتعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، انها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقا لقانون مكافحة الارهاب.
واضافت ان "قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربيين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، معتبرة "هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".
وحذرت القيادة "من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة"، داعية المتظاهرين الى "التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم".
واكدت ان "الأجهزة الأمنية ستكون كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".
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