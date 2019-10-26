شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يطالب بمعاقبة الدول المستضيفة لقنوات الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قنوات الإخوان ما هى إلا الستار الذى تعمل من خلاله أجهزة استخباراتية خارجية للقوى الدولية المعادية للأمة العربية وفى القلب منها مصر، من أجل خلق الصراعات والفتن والأزمات داخل دول المنطقة العربية بهدف إعادة رسم خارطة شرق أوسط جديد تخدم مصالحها الإمبريالية .

ودعا عماد أبو هاشم، جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها ومنظماتها المعنية أن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى التصدى للهجمات الشرسة الممنهجة التى تشنها تلك القنوات على الدول العربية شعوبا وحكومات، واتخاذ ما يلزم فى إطار السبل المتاحة التى تكفلها الأعراف والقوانين الدولية المستقرة لمواجهة حكومات الدول التى تمنح التراخيص لمثل تلك القنوات أو تسمح لها بالبث أو العمل من داخل أراضيها أو تلك التى تمولها أو تديرها وكذلك ملاحقة المتورطين فى ارتكاب جرائم من بين العاملين بها أو القائمين على إدارتها عملاً بالقوانين المحلية السارية فى الدول التى يختص قضاؤها بمحاسبتهم وفقًا لقواعد القانون الدولى الخاص .

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى ضرورة الاتفاق على إنشاء جهاز خاص تابع لجامعة الدول العربية يختص بمجابهة مثل تلك القنوات، باعتبار أن هجماتها التى تستهدف دول وشعوب المنطقة تدخل فى عداد حروب الجيل الرابع.