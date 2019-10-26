السيطرة على حريق بمصنع للأثاث في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

اندلع حريق هائل في مصنع للأثاث على طريق بورسعيد الساحلي بدمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسارع الأهالي للمشاركة في إطفاء النيران، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف.

وقال شهود عيان، إن الحريق اندلع في مصنع للموبليات يملكه "محمد. م" بالقرب من قرية غيط النصارى، في الوقت الذي جرى السيطرة على ألسنة النيران، دون وقوع إصابات، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التبريد بعد قليل وجار تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.