48 ساعة تقلبات.. هل تشهد مصر إعصارًا جويًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن رجب:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

واشنطن بوست: إعصار ميديكين يضرب مصر

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا تناول معلومات عن الإعصار "ميديكين" الذي يقترب من السواحل المصرية، بحسب وكالة ناسا.

ووصف تقرير - بحسب واشنطن بوست- إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" الإعصار المداري بـ"النادر" الذي يضرب الجزء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية عن "ناسا"، من المتوقع أن يضرب الإعصار مصر وفلسطين والأردن.

ويمتد الإعصار على مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط، والتقطت صور للإعصار، بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا (160 كيلومترًا) جنوب غربي قبرص، اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

"واشنطن بوست"، قالت إن الإعصار يصاحبه عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا.

ويتمتع الإعصار بالسمات الاستوائية وغير الاستوائية للأعاصير، علما أن غرابته تكمن في أن حوض البحر الأبيض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيطات التي تشهد مثل هذه الأعاصير المدارية.

وتوقع نظام "جي إف إس" الأمريكي أو نظام "توقع أحوال الجو العالمي"، أن تتراوح سرعة رياح الإعصار ما بين 40-50 ميل في الساعة، أي 64 كم إلى 80 كم في الساعة.

الأرصاد: منخفض جوي وليس إعصارًا

من جانبه رد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، على ما تردد بتعرض البلاد لموجة إعصار قادمة من البحر المتوسط، نافيًا وجود إعصار متوقع على مصر.

وقال "شاهين" لمصراوي، اليوم الجمعة، إن هناك منخفضًا جويًا بالبحر متوسط، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وعلى شمال الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، بدأت اليوم وتستمر إلى غدٍ السبت.

وأضاف أن الأعاصير لا تتكون في البحار إنما تتكون في المحيطات، موضحا أن ما تشهده البلاد منخفض جوي قوي ومتعمق في بعض المناطق، يؤثر حالياً على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ويستمر غدًا في التأثير على شرق البلاد (بورسعيد، دمياط، رفح، العريش، شمال ووسط سيناء)، وينتهي الأحد بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

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ولفت إلى أن الأعاصير عادة ما تكون قوية وعنيفة وتمتد إلى عدة أيام، مشددا أن ما تشهده مصر ليس إعصارًا.

الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم

وحسب بيان الهيئة، تتكاثر غدًا السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

"Weather" العالمي: نسبة الأمطار 74%

موقع "weather" العالمي، أوضح أن الساعات الصباحية تشهد أمطارًا على مصر، تصل نسبتها سقوطها إلى 74%، وهي نسبة كبيرة طبقًا لحسابات الطقس، تقل تدريجيًا مع ساعات النهار، وتقل بحلول غدًا الأحد.

محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العاصمة للأرصاد، قال لمصراوي، أمس إنه من المتوقع وصول المنخفض الجوي الموجود الآن في جنوب قبرص إلى السواحل الشمالية المصرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأضاف شاهين، أن المنخفض يسبب حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وخاصة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مؤكدًا استمرار فرص تساقط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، تكون غزيرة خلال الجمعة، وتقل حدتها بداية من السبت.

في الإسكندرية، تسببت الأمطار الغزيرة أمس في غرق أجزاء من الكورنيش، خاصة في مناطق سيدي جابر والمنشية ومحطة الرمل، ما أدى لارتباك حركة المرور.

وضربت موجة من الطقس السيئ، تعد الأعنف منذ 2015، سواحل الإسكندرية، فجر أمس يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.

وتأتي موجة الطقس السيئ عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط.

وعلق محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، على ما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن إعصار في الإسكندرية، بأن مصر لا تشهد "إعصارًا"، بل منخفضًا جويًا بالبحر المتوسط، يتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية، تستمر إلى غدٍ السبت.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، أن ما نشره رواد مواقع التواصل بشأن تلاحظ ما يُشبه الأدخنة في السماء، يمثل مركز دوران المنخفض الجوي المتواجد على سطح، فهو منخفض جوي متعمق قوي، متصل بالسحاب في السماء.

وقال "شاهين": "المنخفض لن يرتقي إلى درجة الإعصار".