​حرس الحدود السعودي ينقذ أربعة هنود تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية من السعودية الجمعة من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية الهندية تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر .

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن أفراد دورية لحرس الحدود رصدوا "قارب نزهة يحترق في عرض البحر، شمال شرق مركز منيفة على بعد ثمانية أميال بحرية تقريباً، وعلى متنه أربعة أشخاص يطلبون المساعدة".

وأضاف:" على الفور، تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وإخلاء طاقم القارب بالكامل، وبجهود مشتركة تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية دون وقوع أية إصابات، وجميع أفراد طاقم القارب بصحة جيدة".

وأهاب المتحدث بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية قواربهم وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها.