صور| الوادي الجديد تفور بالمركز الثاني في معرض القاهرة للابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
فازت محافظة الوادى الجديد، مساء الجمعة، بجائزة عاصمة الابتكار بعد أن فازت المحافظة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بالاحتفالية التي أقيمت في ختام معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تشارك به المحافظة من خلال عدد من المشروعات والأفكار البحثية.
وأكد محسن عبد الوهاب، مدير أكاديمية البحث العلمي بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، أن المحافظة شاركت في المعرض من خلال جناح مركز البحوث الإقليمي التابع لأكاديمية البحث العلمى وجناح مشروع تدوير مخلفات النخيل بالمحافظة.
ولفت إلى أن مشاركة المحافظة في المعرض في إطار خطة المحافظة لدعم وتشجيع وتسويق الأفكار والمشروعات العلمية والبحثية.
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