محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ:
أعلنت ادارة بحيرة البردويل فى شمال سيناء عن ايقاف عمليات صيد الأسماك بسبب الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة.
وأوضح أمجد الراعية مدير عام بحيرة البردويل ، في بيان ، أن عملية الايقاف لمدة يومين لحين استقرار الظروف الجوية ، حيث تقرر إيقاف الصيد في البحيرة غدا السبت وبعد غد الأحد.
وأشار الى أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا ، موزعة على 3 مراسى هى مرسى أغزيوان ويعمل به 675 مركبا، مرسى التلول ويعمل به 375 مركبا ، ومرسى النصر ويعمل به 178 مركبا ، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين إلى 3 صيادين ، حيث يبلغ عدد الصيادين العاملين فى البحيرة نحو 3000 صياد.
كانت هذه تفاصيل خبر وقف الصيد لمدة يومين في بحيرة البردويل بسبب الظروف الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.