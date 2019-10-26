وقف الصيد لمدة يومين في بحيرة البردويل بسبب الظروف الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ:

أعلنت ادارة بحيرة البردويل فى شمال سيناء عن ايقاف عمليات صيد الأسماك بسبب الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة.

وأوضح أمجد الراعية مدير عام بحيرة البردويل ، في بيان ، أن عملية الايقاف لمدة يومين لحين استقرار الظروف الجوية ، حيث تقرر إيقاف الصيد في البحيرة غدا السبت وبعد غد الأحد.

وأشار الى أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل يبلغ 1228 مركبًا ، موزعة على 3 مراسى هى مرسى أغزيوان ويعمل به 675 مركبا، مرسى التلول ويعمل به 375 مركبا ، ومرسى النصر ويعمل به 178 مركبا ، ويعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين إلى 3 صيادين ، حيث يبلغ عدد الصيادين العاملين فى البحيرة نحو 3000 صياد.