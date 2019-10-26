أنا ممول الثورة.. اللبنانون يردون على خطاب نصرالله بـ"هاشتاج"

ردا على خطاب زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، والذي شكك بعفوية التظاهرات التي تجتاح لبنان، ووقوف جهات وراءها عبر تمويلها، انتشرت فيديوهات ساخرة للبنانيين حملت عنوان "أنا ممول الثورة".

وجاءت هذه الفيديوهات كإشارة للطبيعة العفوية للحراك

الذي يشهده لبنان، وللتأكيد على عدم وقوف جهات خارجية وراء تحرك المواطنين.

Advertisements

وبالتوازي مع الفيديوهات، انتشر وسم "هاشتاج" بعنوان "أنا ممول الثورة"، والذي عبّر فيه اللبنانيون عن رأيهم بخطاب نصر الله،

مع رد على كلامه.

وحذر نصر الله، الجمعة، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة".