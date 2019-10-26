كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الداخلية اللبنانية: الجيش والقوى الأمنية يبذلون جهدًا كبيرًا لحماية المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عن تقديرها للجهد المبذول من قبل عناصر القوى الأمنية والقوات المسلحة وتفانيهم في حماية المتظاهرين والمحتجين.

وقالت وزيرة الداخلية في تصريح مساء اليوم الجمعة، إن عناصر الأمن الداخلي إلى جانب قوات الجيش، يبذلون جهدا كبيرا ويتحلون بكامل المسؤولية في حماية المتظاهرين والمواطنين والحفاظ على الأمن، آملة أن يتجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.