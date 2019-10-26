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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. إعلان حظر التجول في محافظة كربلاء بعد احتجاجات واسعة
السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
فرضت السلطات الأمنية العراقية يوم الجمعة، حظرا للتجوال في محافظة كربلاء، بعد احتجاجات واسعة.
وفرضت السلطات الامنية في وقت سابق حظرا في كل من محافظة: ذي قار، والبصرة، وميسان، و واسط، والمثنى، وبابل، والديوانية بدءا من مساء اليوم وحى اشعار اخر.
وخول القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رؤساء الحكومات المحلية سلطة حظر التجوال الكلي او الجزئي في محافظاتهم.
وذكر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان انه يوجه بحظر للتجوال من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وبحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان فإن ما لا يقل عن 25 متظاهرا قتل واصيب نحو 2000 اخرين بجروح في التظاهرات التي تشهدها بعض المناطق في العراق.
وانطلقت شرارة التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع الخدمية والاقتصادية، وتزايد اعداد العاطلين عن العمل في صفوف فئة الشباب، وتفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.
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