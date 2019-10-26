شكرا لقرائتكم خبر عن محاربة الفقر أولى من محاربة إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

هاجم رجل الدين الشيعي ياسر عودة، الحزب والحركة، معتبراً أن «أولوية الناس محاربة الجوع والفقر وليس إسرائيل». وأضاف أن اللبنانيين يطالبون بأبسط حقوق الحياة التي باتت أولى من محاربة إسرائيل -على حد وصفه- كما اعتبر «أننا بتنا في زمن تفضح فيه وسائل التواصل كل شيء». ووجه في خطبته رسائل إلى الزعيمين رئيس البرلمان نبيه بري، وأمين عام حزب الله حسن نصرالله. وعبر في الخطبة التي انتشرت على مواقع التواصل أمس، عن غضبه ومخاوفه من طريقة تعامل الحكومة وحزب الله مع الثوار ومطالبهم. وخاطب بري ونصرالله قائلاً: «لا تستخدموا القوة واحذروا حواشيكم.. فاستعمال القوة يبعد الناس عنكم، ويزيد الشرخ بين أبناء طائفتكم وبين أبناء البيت الواحد».

وقال: «بيدكم القوة وتستطيعون أن تقمعوا الناس، لكن كونوا على علم بأن الكثيرين سيتحولون ضدكم وضد أي مشروع مستقبلي أو حرب آتية، لأن الجوع كفر والفقر كفر، والعيش بكرامة ومحاربة الفقر والذل أصبح أولى الأولويات عند الناس، حتى بات أولى من محاربة إسرائيل».