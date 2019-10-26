شكرا لقرائتكم هاشتاغ #أنا_ممول_الثورة.. رد سريع من الحراك على نصر الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - #أنا_ممول_الثورة .. بهده العبارة جاء الرد سريعا من اللبنانيين على زعيم حزب الله اللبناني حسن #نصر_الله ، وعلى اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات.

كما رد متظاهرون في وسط ِ بيروت على هجوم ِ مؤيدين لميليشيا حزب الله عليهم بالتأكيد على سلمية التحرك وأن الحرب الأهلية انتهت.

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وعاد نصر الله الجمعة لمحاولة جديدة ليُقسِّم الحَراك الشعبي إلى كِيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابراتٌ أجنبية على حد قوله، مطالباً الحَراك، ومشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.

وكان الأمين العام لحزب الله قد حذر في وقت سابق من قيام حرب أهلية في لبنان، مشددا على أن حزب الله هو الأقوى في البلاد.

إلى ذلك أقدم مناصرو ميليشيا حزب الله على الاعتداء على المدنيين في قرية الفاكهة في قضاء بعلبك الهرمل في البقاع الشمالي بعد أن خرجوا في تظاهرة مؤيدة للحراك في لبنان.