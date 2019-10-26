«يتم الـ 18عامًا بعد أسبوعين».. شهادة ميلاد «راجح» المتهم بقتل «شهيد الشهامة»

الموجز

سيطرت حالة من القلق والريبه على المواطنين المتابعين لقضية مقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة الذى قُتل على يد محمد راجح (18 عامًا) يوم 9 أكتوبر 2019 بسبب تدخل «البنا» لمنع المتهم من معاكسة إحدى الفتيات، وأرجأت المحكمة القضية يوم الأحد الماضي 20 أكتوبر إلى 27 أكتوبر المقبل، فضلا عن التأكد من سن المتهم «راجح» بناء على طلب دفاع أسرة «البنا».

وتسيطر حالة من الجدل غالبًا ما تصاحب القضايا التي يكون سِن المتهمين فيها (18) عامًا، بسبب ما يتردد حول التلاعب في شهادات الميلاد الخاصة بهم، حتى يكون عمرهم أقل من (18) عامًا بزعم الإفلات من عقوبة الإعدام، ومحاكمتهم وفقًا لقانون الطفل الذي يمنع الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سِنه 18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

وحصل موقع "الوطن" على نسخة لشهادة ميلاد محمد راجح المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا بمركز تلا بالمنوفية، وتبين أن المتهم من مواليد 11 نوفمبر 2001 وأنه بذلك يتم لـ18 عاما بعد قرابة أسبوعين.

وكانت محكمة جنايات الطفل، قد أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة غدا الأحد.

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وعقدت أولى جلسات محاكمة، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، يوم الأحد الماضي، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبعد تأجيل الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا لاستخراج شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح من المصالح الحكومية لإثبات التزوير من عدمه.

وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا علي يد ٤ من الشباب وبينهم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح حيث تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر.