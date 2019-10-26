شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى عاملة البرلمان": قانون العمل الجديد يشجع الشباب للإقبال على القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، نظرًا لأنه يحتوى على ضمانات عديدة لحماية العاملين بهذا القطاع المهم من أى تعسف ضدهم أو إهدار حقوقهم.

وأضاف "وهب الله"، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وسيعرض على المجلس فى وقت قريب، سيقضى على ما يسمى "استمارة 6" التى كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال، وبالتالى تعد فصل تعسفي، مؤكدا أن القانون الجديد يقضى على الفصل التعسفي، ولا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، دون التحيز لطرف ضد آخر، مؤكدا أنه سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى، وسيساهم فى النهوض بالاقتصاد، خاصة أن 75% من العاملين يعملون فى القطاع الخاص.