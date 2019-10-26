احتجاجا على تخصيص 500 تذكرة لجمهور الرجاء.. مجموعات الماغانا تقاطع لقاء آسفي: “رجعو ليهوم وراقيهم” – اليوم 24 Loading ... Loading ... احتجاجا على تخصيص 500 تذكرة لجمهور الرجاء.. مجموعات الماغانا تقاطع لقاء آسفي: “رجعو ليهوم وراقيهم” – اليوم 24

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