شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان: 21 قتيلا و1700 جريح في تظاهرات اليوم بالعراق والان مع التفاصيل

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، إن 21 قتيلا وأكثر من 1700 جريح سقطوا خلال تظاهرات العراق اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

Advertisements

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.