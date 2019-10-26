القضاء العراقي يطالب بالقبض على المتهمين بقضايا الفساد

أعطى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا فساد، ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.

وأوضح بيان لمجلس القضاء العراقي، في بيان صحفي "توصل المجلس إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".



وشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، وطالب المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني.

وأعلنت السلطات العراقية، مساء الجمعة، فرض حظر التجوال على 6 محافظات في الجنوب، عقب تصاعد المواجهات بين الشرطة والمحتجين، ضمن مظاهرات "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق".

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وفرضت السلطات الأمنية حظرا للتجوال على محافظات ذي قار، والبصرة، وميسان، وواسط، والمثنى، وبابل، بدءا من مساء اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقالت مصدر أمني: إن السلطات فرضت حظرا للتجوال في محافظة ذي قار (جنوب) وحتى إشعار آخر، عقب إطلاق عناصر موالية لإيران النار على المحتجين، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.



كما فرضت السلطات حظرا للتجوال في البصرة (جنوب) عقب تصاعد الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التي أسفرت عن إصابة نحو 70 شخصا.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية عن مصدر قوله "إن حصيلة المصابين بين القوات الأمنية والمتظاهرين في البصرة بلغت 70 شخصا".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقر حكومة البصرة وسط استمرار المظاهرات.

وفرضت السلطات أيضا حظرا للتجوال في محافظات المثنى وميسان وواسط، عقب تصاعد الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، وعناصر موالية لإيران التي أطلقت النار على المحتجين الذين يطالبون بإنهاء النفوذ الإيراني.