عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. 30 قتيلا وأكثر من 2000 جريح في التظاهرات الشعبية

السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الجمعة، إن حصيلة القتلى والجرحى المتظاهرين في العراق، تزايدت إلى أكثر من 2000 قتيل وجريح.



وبينت المفوضية، أن أعداد المتظاهرين القتلى، ارتفعت إلى 24 قتيلا، بينهم قتلوا إثر المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية، وحمايات المقرات الحزبية، والمتظاهرين.

وأضافت، أما عدد المصابين فقد ارتفع إلى أكثر من 2000 مصاب من المتظاهرين، والقوات الأمنية.

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وقالت مصادر، إن خمسة متظاهرين قتلوا، وأصيب 81 آخرين بجروح وحالات اختناق، في محافظة ذي قار، التي تشهد تظاهرات شعبية كبرى أسفرت عن اقتحام واحراق مقرات الحكومة المحلية، والأحزاب الإسلامية.

وأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، ارتفاع حصيلة القتلى في التظاهرات، إلى 6 بينهم طفل.

وأوضح البياتي، أن 6 متظاهرين قتلوا، حتى الآن، ثلاثة منهم في بغداد، وثلاثة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء أمس الخميس، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، للمطالبة بإقالة الحكومة، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني.