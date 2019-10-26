عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية حقوق الإنسان: 21 قتيلا و1700 جريح في تظاهرات اليوم بالعراق

السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019، إن 21 قتيلا وأكثر من 1700 جريح سقطوا خلال تظاهرات العراق اليوم.



وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي خلال مظاهرات اليوم.

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وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، تشرين الأول 25، 2019: هناك تعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة أكثر من 60 عنصرا من قوات الأمن خلال تظاهرات الجمعة.

وأكد الوزارة سقوط قتيلين وإصابة 409 من المتظاهرين في عدد من المدن العراقية.

وكان بيان للوزارة أكد منع التغطية المباشرة للتظاهرات، ولا تسمح بتواجد وسائل الإعلام غير المرخصة.