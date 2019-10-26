إثيوبيا تشتعل.. مقتل 67 شخصًا في التظاهرات المطالبة برحيل آبي أحمد.. ورئيس الوزراء يواجه أكبر تحدى لحكمه.. والجيش ينتشر بالشوارع.. والأسباب الحقيقية لخروج الملايين للشوارع

الموجز

يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد، أخطر تحدٍ سياسي منذ تولى حكم بلاده، بعد خروج عدد كبير في تظاهرات الأربعاء الماضي، وذلك وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

الأوضاع في طريقها للتفاقم

وأكدت الوكالة الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين سياسيين، أن الأوضاع في طريقها للتفاقم في إثيوبيا، بعد تداول أنباء تفيد بمقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لمطالب الناشط والصحفي الإثيوبي جوهر محمد. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

أخطر ما يمكن أن تفعله إثيوبيا

وألمح الناشط الإثيوبي، في حوار لـ"أسوشيتيد برس"، إلى أنه قد يخوض انتخابات العام المقبل في بلاده، إلا أنه حذر من أن إجراء أي نوع من الانتخابات في ظل الظروف الحالية "هو أخطر ما يمكن أن تفعله إثيوبيا.

قبل أقل من أسبوعين

التظاهرات التي اندلعت في إثيوبيا جاءت بعد أقل من أسبوعين على فوز أبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهوده الدولية، وإطلاق سراح العديد من المعتقلين، فضلًا عن السماح بعودة بعض المنفيين من بلادهم –بما فيهم معارضه الأبرز جوهر محمد- والذي كانوا مصنفين على أنهم شخصيات إرهابية.

بطل أم انتهازي

ويعد جوار شخصية ذات شعبية كبرى في إثيوبيا، ويعتبره الكثيرون في مدينة أوروميا، بطلاً سعى بشدة من أجل التغيير في إثيوبيا، بينما يصفه آخرون بأنه انتهازي ينتظر الوقت المناسب لتولي السلطة.

جوهر

جوهر الذي رحب به رئيس الوزراء الإثيوبي العام الماضي، بعدما سمح له بالعودة من منفاه، التف حوله فئات كبيرة من الشعب الإثيوبي، نظرًا لشعبيته الكبيرة.

سبب خروج المظاهرات

بحسب الوكالة الأمريكية، فإن تصريحات أبي أحمد الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان التي قال فيها إنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد من لا يمتلكون جواز سفر إثيوبي إذا ما حاولوا تهديد أمن البلاد، كانت سببًا في خروج عدد كبير من المتظاهرين، وتفاقم الأوضاع.

واعتبر العديد من الشعب الإثيوبي، أن تلك التصريحات بمثابة تحذير للناشط السياسي جوهر، الذي يحمل جواز سفر أمريكي.

منع الحرس الشخصي

في الوقت ذاته، أكد الناشط والصحفي الإثيوبي، أنه فوجئ في صباح اليوم التالي، أن الحكومة حاولت منع أن يرافقه أي نوع من الحرس الشخصي.

وقال جوار لـ"أسوشيتيد برس": "كان أمر إلغاء الحكومة قرارها بمرافقة حرس شخصي لي غير مفهوم، خاصة وأن ذلك القرار صدر في منتصف الليل"، مضيفًا: "اكتشفت في وقت لاحق، أن ذلك كان جزءًا من مؤامرة تهدف للإطاحة بالحراس ومن ثم إطلاق العنان لهجوم بعض المخربين على منزلي، والصاق التهم ببعض الجماعات المتنافسة الأخرى".

التظاهر ضد الحكومة

سرعان ما أطلق جوهر، تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد الشعب الإثيوبي للتظاهر ضد الحكومة، وهو ما لاقى استجابة بالفعل، وبدأ مئات من أنصاره في الاحتجاج، وترديد هتافات ضد رئيس الوزراء: "يسقط أبي أحمد".

انطلقت التظاهرات في عدة مدن، وزادت الاضطرابات في جميع أنحاء منطقة أوروميا، التي تضم العديد من أنصار جوار.

قتل ستة أشخاص

وقُتل ستة أشخاص على الأقل يوم الأربعاء، حسبما صرح مسؤولون إقليميون في أوروميا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال جوهر تعليقًا على التظاهرات، إنه يحظى بعلاقة طيبة مع أبي أحمد رئيس الوزراء، ولكنه ينتقد أداءه السياسي، مؤكدًا أنه على أتم استعداد للجلوس والتحدث معه.

إصلاحات درامية

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جوهر حذر في أكثر من مناسبة من إصلاحات أبي أحمد "الدرامية"، لافتًا إلى أنه قد يتراجع عن استكمالها، ومؤكدًا أنه البعض يرى أنه قد يعود للوراء، ويشن أكبر حملة قمعية، مثل من سبقه.

وأكد جوهر: "نعم، لقد حان وقت التغيير". وحذر الحكومة الحالية من العودة إلى الخلف وممارسة الديكتاتورية، لأنها ستتسبب في "كارثة كبرى" في جميع أنحاء البلاد.

ميله للمركزية

وأضاف أن رئيس وزراء إثيوبيا يجب أن يتوخى الحذر من ميله إلى المركزية لسياسة البلاد، وأن يدرك أنه لا يستطيع تغيير الأمور بين عشية وضحاها.

مقتل 67 شخصًا

أكدت الشرطة الإثيوبية، مقتل 67 شخصًا، خلال التظاهرات التي اندلعت منذ أيام، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء آبي أحمد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

الجيش ينزل للشوارع

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية، الجمعة، بأن إثيوبيا نشرت جيشها في منطقة أوروميا في وسط البلاد لقمع الاحتجاجات التي أعقبت اتهام ناشط بارز للحكومة بوضع حياته في خطر.

وخلفت المواجهات التي سجلت خلال تظاهرات هذا الاسبوع في اثيوبيا 16 قتيلا على الاقل، وفق منظمة العفو الدولية، ما دفع المعارض جوهر محمد الجمعة الى اتهام رئيس الحكومة حائز نوبل للسلام ابي احمد بالتصرف مثل "دكتاتور".

تهديد لحياة جوهر

قال جوهر إن الحكومة أمرت بحسب الحراسة الأمنية ما يشكل تهديدا لحياته. ونفت الشرطة ما أثير بأنها حاولت ابعاد الجهاز الامني للمعارض. وقالت إن هناك عملية إنقاص للحراسة الأمنية المكلفة للناشطين والسياسيين.

اندلعت أعمال العنف الاربعاء في العاصمة اديس ابابا قبل ان تمتد الى منطقة اوروميا اثر نزول أنصار المعارض للشارع وحرق اطارات سيارات واقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن.

ونقلت الإذاعة الإثيوبية عن محمد تسميه المسؤول عن العلاقات العامة في وزارة الدفاع قوله إن الجيش انتشر "لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة."

وأضاف أن الجيش سوف يتمركز في العديد من البلدات في أوروميا وسوف يبقى حتى استعادة السلم.

وقال الباحث لدى منظمة العفو الدولية فيسيها تيكلي "حتى الان هناك 16 قتيلا مؤكدا لكن العدد الاجمالي أكبر (على الارجح) وهناك معلومات تسري لازالت تحتاج لتأكيد".

عصى ومناجل

وأضاف لفرانس برس "بعضهم قتل ضربا بعصي ومناجل. لقد أحرقت منازل. وتم استخدام اسلحة نارية".

وأعلنت وزارة الدفاع الجمعة نشر عسكريين في سبع مناطق لازال الوضع فيها متوترا.

وقال المعارض جوهر محمد (32 عاما) في مقابلة الجمعة في مقر اقامته باديس ابابا "لجأ ابيي احمد الى ما يؤشر الى التمهيد لاقامة دكتاتورية. حاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاءه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه".

وأضاف "ان الترهيب هو مقدمة الدكتاتورية".

وكان لجوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت الى الاطاحة بسلف ابيي وتعيين الاخير في نيسان/ابريل 2018 رئيس حكومة وهو اصلاحي من اتنية اورومو.

وكانت اتنية التيغراي التي لا تمثل سوى 6 بالمئة من السكان، هيمنت لفترة طويلة على حكم اثيوبيا.

وكانت جبهة تحرير شعوب تيغراي وراء الاطاحة العنيفة بالنظام العسكري الماركسي في 1991 وهيمنت حتى 2018 على التحالف الحاكم في اثيوبيا منذ ذلك التاريخ "الجبهة الثورية للشعب الاثيوبي".

لكن التظاهرات التي قادتها الاتنيتان الاكبر في البلاد الاورومو والتيغراي هزمتا هذه الجبهة. ومع ان جبهة تحرير شعوب تيغراي لاتزال ضمن الجيهة الثورية، فقد تم ابعادها من العديد من المناصب الاساسية.

ويتهم جوهر مبارك من خصومه بانه يحث على الكراهية الاتنية في ثاني أكثر بلدان افريقيا سكانا (110 ملايين نسمة).