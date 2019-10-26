على مدار 24 ساعة.. انهيار جزئي لـ12 عقار في الإسكندرية.. وتحذير من طقس اليوم.. وأمطار رعدية بـ6 محافظات.. ورئيس «الأرصاد»: «دا مش إعصار دا حمادة»

الموجز

شهدت بعض محافظات مصر هطول أمطار غزيرة منذ مساء الثلاثاء الماضي وحتى اليوم، أدت لشلل تام في حركة المرور ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

غرق شوارع بأكملها

وأدت الأمطار لغرق شوارع بأكملها وسيارات، وشلل تام لحركة المرور، فيما انتشرت برك مياه كبيرة أسفل نفق العروبة وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر ما اضطر السلطات إلى الدفع بسيارات شفط المياه وانتشال السيارات الغارقة، وإعادة حركة السير من جديد.

مجرد منخفض

نفى الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما أشيع عن وجود إعصار بالبحر المتوسط سيضرب محافظات الدلتا.

وقال صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إنه مجرد منخفض جوي وليس إعصارا ويسمى بمنخفض "قبرص" وهو يؤثر على البلاد في مثل هذه الفصول، مشيرا إلى أن الفارق الوحيد أنه تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية وسيمتد لداخل البلاد خلال الساعات المقبلة، مما يصحبه من أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد وقد يسبب سيولا على شمال سيناء.

وأضاف أنه لا يستطيع تحديد كمية الأمطار المتواجدة في السحب التي ستسقط على البلاد، مؤكدا على أن ذلك غير علمي على الإطلاق.

إعصار حمادة

وتابع أن ما ورد في تقرير ناسا عن ما يسمى بإعصار "ميديكين"، هو نوع من أنواع الخيال العلمي تطلقه ناسا ليس أكثر، "في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض (حمادة) وهو مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد"، مؤكدا على أن الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيط.

سبب الأعاصير

واستطرد: "الأعاصير تحدث نتيجة اختلاف درجات حرارة المياه والغلاف الجوي، وتحدث نتيجة عدم استقرار درجات الحرارة"، محذرا المواطنين من الخروج من المنزل والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي بها رعد أو أمطار غزيرة.

انهيار 12 عقار

انهارت أجزاء من 12عقارا متهالك وقديم بعدة مناطق متفرقة بنطاق حي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بسبب هطول الأمطار بغزارة وموجة الطقس التى تضرب المحافظة على مدار 72 ساعة الماضية، دون وقوع إصابات أو وفيات- حسبما ذكر موقع "الوطن".

رئيس حي غرب

ومن جانبة، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن عدد العقارات التي انهارت جزئيا بنطاق الحي بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ، اليوم الجمعة، ارتفعت إلى 12 عقاراً، وذلك دون حدوث إصابات.

وأضاف "كمال"، لموقع "الوطن"، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع الحواجز الحديدية حول العقارات لتأمين المارة والمرور بالطريق العام.

وكشف في بيان له عن تسلسل الانهيارات كالتالي:

- انهيار أجزاء من عقارين خاليين من السكان، أرقام 15، و17 بحارة أبو الفتوح من شارع الرحمة.

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- انهيار جزء كبير من العقار رقم 39 شارع زاوية التلاوي حتى سطح الأرض، مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان.

- سقوط أجزاء من العقار عبارة عن سقف الطابق الثاني بالعقار رقم 69 بشارع يوسف الحكيم بكرموز.

- انهيار سقف عقار بشارع القرنفل بغيط العنب، مكون من 3 طوابق، وجرى إصدار قرار بإخلاء السكان.

- سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 35 شارع الفواكهة بغيط العنب، مكون من 3 طوابق، وإخلاء السكان مؤقتا.

- انهيار أجزاء من العقار 217 خلف السكة الحديد دون إصابات.

- سقوط أجزاء من سقف عقار 189 شارع قنال المحمودية، وتم إخلاء السكان.

- انهيار جزئي بالعقار رقم 118 شارع عبد الحميد شبل بغيط العنب، مكون من 4 طوابق، وصدر قرار بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات.

- سقوط أجزاء شرفة الطابق الثاني علوي بالعقار رقم 14 شارع ابن السيار، مكون من 3 طوابق وخالي من السكان.

- انهيار جزئي للعقار رقم 6 شارع المعالي بكرموز، مكون من طابقين، وخالي من السكان .

- سقوط أجزاء من العقار رقم 36 شارع الطحاوي كرموز، مكون من 3 طوابق، وجرى أخد تعهد على ملاك العقار بعمل الصلبات اللازمة.

- انهيار أجزاء من العقار رقم 58 شارع يوسف الحكيم، مكون من 3 طوابق وخالي من السكان.

الأرصاد الجوية

وفي جانب متصل، صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد المصرية بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 ولمدة 24 ساعة القادمة.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - العريش - رفح" ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة "الإسماعيلية - السويس - بورسعيد" تصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

عدم التواجد بتلك الأماكن

وما زالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنصح السادة المواطنين بعدم التواجد بالمناطق التي بها أمطار بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء كما تنصح بإلغاء جميع الرحلات المدرسية وغيرها المتجهة إلى هذه المناطق خلال هذه الفترة وأيضا إلغاء جميع رحلات السفاري، وعدم الإقامة في الكمبوندات الموجودة في هذه المناطق وذلك حرصا على سالمة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار وتنصح بعد التواجد تحت اللوحات المعدنية أو بجانب أعمدة الإنارة أو أكشاك الكهرباء.