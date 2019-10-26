شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصلاح البنية التحتية بالخط الأول لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الماضى، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 305 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018، والذى يستهدف إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة.



وفى هذا الصدد، يستعرض ”الخليج 365” الهدف من المشروع ومكوناته فى ضوء التقرير البرلمانى:



1- الغرض من المشروع :

إصلاح البنية التحتية للسكة الحديدة وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة.

إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق المحطة على الخط الأول لمترو القاهرة.

إدخال نظام تخطيط لموارد المشروع

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2- مكونات المشروع :

يتكون من الاجزاء التالية، والتى تكون عرضه لتعديلات يجوز الاتفاق عليها بين البنك والمقترض من وقت لآخر :

- الجزء أ : إصلاح الخط الأول لمترو القاهرة متضمنا إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدة وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى وإصلاح الانظمة الكهروميكانيكية لمرافق المحطة.

- الجزء الثانى ب : شراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع، والذى يتم تنفيذه بواسطة الشركة لإدارة وتشيل المترو.

- الجزء الثالث ج : الاشراف على أعمال التشييد.

- الجزء الرابع د : مهام التعاون الفنى (عبارة عن منح بإجمالى 2.680 مليون يورو".

3- من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 31 ديسمبر 2025.