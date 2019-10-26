شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار تؤكد: مصر نجحت فى رئاستها للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه منذ وصول مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى وجدنا حراكا دوليا كبيرا لدعم التعاون بين دول القارة السمراء ومختلف دول العالم، متابعًا هذا الحراك أتى بثماره ودعم اقتصاد القارة الأفريقية.

وأضاف أبو العلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح فى عقد ثلاث قمم هذا العام، كان لهم أثر إيجابى على القارة واقتصادها، الأولى كانت فى فرنسا والثانية فى اليابان والثالثة فى روسيا، وكل هذه القمم تؤكد أن مصر نجحت كل النجاح فى رئاستها للاتحاد الأفريقى هذه الدورة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك فى قمة روسية افريقية عقدت فى مدينة سوتشى، وذلك فى إطار تحركات مصر دوليا لدعم وتعزيز التعاون بين دول قارة أفريقيا وباقى دول العالم.