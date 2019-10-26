شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يهذى: الله وعدنا بالنصر على الكفار كما حدث فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو يصف الأكراد بالكفار الذين انتصرت عليهم تركيا. ووصف الحساب الرسمى للمعارضة التركية على "تويتر"، أردوغان بأنه شخصية تكفيرية، ورئيس إرهابى يعتبر كل من يحاربهم بأنهم كفار. Advertisements وقالت المعارضة التركية: "التكفيرى أردوغان اليوم بعد صلاة الجمعة طلع قال، إن الله وعدنا بالنصر على الكفار، كما حدث فى سوريا، يقصد الأكراد، رئيس إرهابى".

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