السر في الشنطة.. كواليس سقوط "مستر إكس" بـ112 كيس حشيش بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب يفصله عام واحد عن بلوغ الثلاثين من العمر، خيل له الشيطان أنه على بعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، طرق باب عالم الإجرام عبر بوابة الاتجار في المواد المخدرة، وتحديداً الحشيش، متخذا منطقة سكنه ذات الكثافة السكانية المرتفعة مسرحا لنشاطه الآثم لكن أحلامه تبددت مع يقظة ضباط المباحث بالجيزة.

توجيهات مستمرة من اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة -منذ توليه المنصب- بالتصدي بحزم وقوة لمروجي المخدرات، ومداهمة البؤر الإجرامية وملاحقة تلك العناصر على مدار الساعة وفق استراتيجية وزارة الداخلية، الأمر الذي ترجمه ضباط وحدة مباحث قسم الجيزة.

داخل مكتبه المطل على نهر النيل بشارع البحر الأعظم، يفحص المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، قضية قيد التحقيق يقطع انهماكه في العمل اتصالا هاتفيا من معاونه الرائد هشام فتحي، يخبره بورود معلومات حول اعتزام أحد الاشخاص ترويج حنة من المخدرات على عملائه بدائرة المركز.

دقائق معدودة تبدلت معها الأحوال داخل الطابق العلوي الذي يضم وحدة المباحث، دعا العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى ااجتماع مغلق لوضع خطة محكمة لضبط المتهم في حالة تلبس وسط اهتمام من القيادات الشرطية بالمديرية.

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تركزت الخطة على تكثيف التحريات من خلال عناصر الشرطة السرية، وفحص السجل الإجرامي للمتهم، والعمل على مراقبته على مدار الأربع والعشرين ساعة بدقة وحذر شديدين خشية لفت انتباهه.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن المتهم ويدعى "علي.إ." 29 سنة، مقيم منطقة المنيب، بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائه، ليوجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد المقدم مصطفى كمال، رئيس وحدة مباحث الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث الجيزة، أكمنة عدة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهم بحوزته حقيبة سفر بداخلها 112 كيسا لمخدر الحشيش تزن نحو 20 كيلو جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

"المأمورية نجحت يا فندم" عبر جهاز اللاسلكي زف قائد المأمورية الخبر السار لمدير المباحث، وجرى اقتياد المتهم إلى ديوان الفسم للتحقيق في حضور العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة.

أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه مؤكدا "البضاعة لسه جايبها كنت هوزعها في المنطقة.. صفقة العمر راحت"، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله العقيد محمد سلامة، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.