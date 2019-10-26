اخبار العالم

مصرع سائق في انقلاب سيارة ببني سويف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية "317 ج ر د" على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام نفق سنور، في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع "أسامة ك." 38 سنة، سائق ومقيم في القاهرة.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سائق في انقلاب سيارة ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا