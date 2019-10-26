محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.
وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية "317 ج ر د" على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام نفق سنور، في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع "أسامة ك." 38 سنة، سائق ومقيم في القاهرة.
انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سائق في انقلاب سيارة ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.