مصرع سائق في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية "317 ج ر د" على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام نفق سنور، في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع "أسامة ك." 38 سنة، سائق ومقيم في القاهرة.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.