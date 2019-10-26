الأمم المتحدة تدين "الانتهاكات الكبيرة" بتظاهرات العراق

أدانت منظمة الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بإدانة"الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها.

وقال جوتيريش خلال لقاء مع صحفيين "نأسف للعدد الكبير من القتلى"، مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.

وأضاف جوتيريش قائلا: "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا

Advertisements

بد من إدانتها بشكل واضح"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وخلص التقرير الأممي الذي نشر في 22 من الشهر الجاري، وتناول الفترة الممتدة بين 1 و9 كتوبر، إلى حصول "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال تظاهرات العراق.

وذكر التقرير، أنه حتى وإن كانت التظاهرات التي درست لا تشبه بعضها وفقا لمكان تنظيمها "من

حيث عدد القتلى وخطورة الجروح التي أصيب بها المتظاهرون" ، فإنها "تظهر بأن قوات الأمن العراقية استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين في بغداد ومدن أخرى في العراق".

ووفقا لحصيلة رسمية عراقية نشرت الثلاثاء، أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين، والقسم الأكبر سقط في بغداد.

وقتل 24 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب البلاد مع استئناف موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بعد أن هاجم المتظاهرون مقار مؤسسات حكومية وأحزاب وفصائل مسلحة.