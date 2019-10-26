ترامب ينفى ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية له في العاصمة واشنطن، أن يكون قد مارس ضغوطًا على الرئيس الأوكراني خلال مكالمته الهاتفية المثيرة للجدل معه.

وأوضح ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه لا توجد ضغوط خلال المحادثة الهاتفية.

وحول العلاقات التجارية مع الصين، قال ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد مع بكين، مضيفًا "أعمل عن قرب مع الصين للتوصل إلى صفقة."

وأشار ترامب إلى أن بكين "تريد عقد صفقة، فهم يرغبون في تخفيض التعريفات الجمركية".

