وحدات حماية المرأة الكردية تطالب بإنقاذ حياة مقاتلة أسيرة

بينما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للجيش الوطني الموالي لتركيا في شمال شرقي سورية، انتهاكات بحق إحدى الفتيات الأسيرات الكرديات "جيجك كوباني" وهم يحملونها ويرددون "إلى الذبح"، علمت "دوت الخليج" أن وحدات حماية المرأة طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حياة المقاتلة "جيجك كوباني" التي وقعت أسيرة في أيدي عناصر تابعة للجيش التركي، وكشف لـ"دوت الخليج" الناشط والمحلل السياسي الكردي آلان بكو الكيكي أن القيادة العامة لوحدات حماية المرأة أصدرت بيانا كتابيا بصدد وضع المقاتلة "جيجك كوباني" التي وقعت أسيرة في أيدي عناصر تابعة للجيش التركي وهي مصابة.

وقال الكيكي، إن القيادة العامة جاء في بيانها: "بتاريخ 21 أكتوبر، وفي تمام الساعة 21.00 شنت عناصر تابعة للجيش التركي هجوماً على قرية مشرافة التابعة لناحية عين عيسى. مما أدى إلى نشوب اشتباكات مع قواتنا، ونتيجة للاشتباكات أصيبت رفيقتنا جيجك كوباني ووقعت أسيرة في أيدي عناصر تابعة للجيش التركي".

أساليب داعش

وجاء في البيان الذي حصلت "دوت الخليج" على نسخة منه بأن عناصر الدولة التركية ينتهجون أساليب داعش في الهجوم على وجود المرأة، لافتا إلى أن هذا الاعتداء الذي تم ضد شخص هذه الفتاة التي تدافع عن وطنها هو اعتداء على سائر النساء، وتابع "الدولة التركية وعناصرها يحاولون التستر على هزيمتهم في مقاومة الكرامة من خلال نشر مثل هذه المقاطع والصور. هذه الممارسات اللاأخلاقية التي تمت بحق رفيقتنا جيجك تستهدف كافة نساء العالم، وبشكل خاص نشاء شمال وشرق سورية".

أسيرة مصابة

وذكر البيان: أن جيجك هي الآن أسيرة مصابة في أيدي عناصر الدولة التركية، وحياتها معرضة للخطر. ونقول للعالم أجمع إن حياة هذه الفتاة في خطر كبير. هذا المقطع الوحشي الذي نُشر يظهر هذه الحقيقة بشكل كبير. هذه الممارسات القذرة تمت جراء السياسات والاتفاقيات المبرمة بين أميركا وروسيا وتركيا.

هجمات جوية وبرية

من جانبها، وفي حديث خصت به "دوت الخليج" قالت ممثلة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة YPJ نسرين عبدالله، إن الدولة التركية في هجماتها الجوية والبرية على مناطق شمال شرقي سورية قامت عناصرها بالهجوم على قرية مشرافة، وإثر الاشتباكات جرحت زميلتنا "جيجك" في ساقها فوقعت أسيرة لديها، وبعد أسرها انتشر مقطع الفيديو، وبكل وحشية يهجمون على جيجك ويهددونها بالذبح، ويمارسون الضغط النفسي عليها.

إضراب عن الطعام

وأضافت أن الزميلة جيجك هي من أهالي كوباني ولديهم معلومات أنها أضربت عن الطعام ويقومون بتعذيبها، لافتة إلى أن القيادة وجهت نداء للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالهجمات التي يقوم بها أردوغان والدواعش الذين يساندونه في هجومه، وتابعت: مقطع الفيديو الذي انتشر لـ"جيجبك" الجميع يستنتج منه المعاملة الوحشية والبعد عن قوانين الحرب والتعامل مع الأسرى.

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مسؤولية المجتمع

وقالت "مثل هذه الأفعال لن تنال من عزمنا ونحمل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وأميركا وروسيا مسؤولية حياة هذه الرفيقة. بما أن أميركا وروسيا كانا ضامنين لهذه الاتفاقيات فهما مسؤولان بالدرجة الأولى"، وتابعت: ونحن كوحدات حماية المرأة سنستمر بالمقاومة والنضال ونمشي على خطى رفاقنا ونحقق أهدافهم ولن ننسى جيجك.

وأنهت حديثها مبينة أن هناك أسيرات أخريات، ومنهن عالية من مدينة ديريك من قرية تل صدق، وقاموا بتسليمها للأتراك وهي حاليا في سجن تركيا، ونوجان من مدينة كركي لكي معبدة، وقعت أسيرة بيدهم في رأس العين، ولا يعرف مصيرهن، بينما يتواصل عناصر أردوغان مع عائلاتهن ويهددون بأن مصيرهن الذبح.

بيان القيادة العامة لوحدات حماية المرأة

- جيجك أسيرة مصابة في أيدي عناصر تابعة لتركيا

- تحميل العالم أجمع حياة هذه الفتاة لأنها في خطر كبير

- المقطع الوحشي الذي نُشر يظهر هذه الحقيقة بشكل كبير

- الممارسات تمت جراء الاتفاقيات بين أميركا وروسيا وتركيا