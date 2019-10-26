قاضية تأمر وزارة العدل بتسليم الكونجرس أجزاء حُجبت من تقرير مولر

منحت قاضية أميركية، الجمعة، اللجنة القضائية في مجلس النواب حق الحصول على أجزاء حُجبت من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

ومنحت القاضية بيرل هويل في العاصمة واشنطن، وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر لتسليم اللجنة هذه الأجزاء.

وقالت القاضية إن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".

كانت وزارة العدل سلمت تقرير المحقق مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016 التي فاز بها دونالد ترامب. لكن الوزارة حجبت أجزاء من التقرير بحجة أن كشفها قد يضر ببعض الإجراءات الجارية أو المصادر السرية.

إلا أن اللجنة القضائية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ظلت تطالب برفع الحجب عن تلك الأجزاء وتسليمها التقرير كاملا.

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