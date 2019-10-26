قرقاش: نقف إلى جانب أفغانستان في سعيها للسلام والتنمية

أبوظبي، بروكسل (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات العربية المتحدة تقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «إحاطة قيمة من فخامة الرئيس الأفغاني أشرف غني حول الأوضاع في أفغانستان، وإشادة قيمة من فخامته بدور الإمارات التاريخي في دعم الشعب الأفغاني والاستقرار في بلاده، نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية».

من جهة أخرى، ترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل. ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى «الناتو»، وعدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان والانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً، مؤكداً أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان التي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني.

وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء، بما فيهم دولة الإمارات، التزامهم محاربة الإرهاب بأشكاله كافة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني والمنطقة والعالم.