نصر الله يهدد بـ«حرب أهلية» ويرفض مطالب المحتجين

بيروت (وكالات)

حذر الأمين العام لميليشيا «حزب الله» اللبنانية حسن نصر الله، أمس، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى «حرب أهلية» محتملة، رافضاً دعوات جماهيرية متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: «لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة»، رافضاً بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان. لكن المحتجين رفضوا خطاب نصر الله وقرروا تصعيد الاحتجاجات في أرجاء لبنان اليوم السبت.

وفي وقت سابق، حاصر المئات من عناصر «حزب الله»، ساحة رياض الصلح التي تشهد احتجاجات شعبية وسط بيروت، أمس، وذلك بعد مواجهات بين الطرفين، تخللها ضرب ووقوع جرحى. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفض الاشتباك، كما اشتبكت مع مناصري «حزب الله»، بينما اعتقل الأمن عدداً من مثيري التوتر. في سياق متصل، اعتدى موالون لـ«حزب الله» على وسائل الإعلام في ساحة الاعتصام في وسط بيروت.

وشهدت المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في بعبدا ببيروت إجراءات أمنية استثنائية، أمس، مع انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني تحسباً لاندلاع احتجاجات جديدة. وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة أمس، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات.

وأصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين بإصابات في ساحة رياض الصلح جراء تجدد المصادمات بين المعتصمين بعد تراشق بالحجارة بين مجموعتين، رفضت إحداهما التعرض للأمين العام لـ «حزب الله».

وتجددت المصادمات التي وقعت ظهر أمس، بين مجموعات من المتظاهرين في رياض الصلح، وحاولت قوات مكافحة الشغب الفصل بين الجانبين.

وكانت مصادمات قد وقعت في وقت سابق من أمس، عندما وصلت مجموعة من الأشخاص يحملون أعلاماً حزبية إلى ساحة رياض الصلح وافتعلوا إشكالاً مع المتظاهرين، ما أدى إلى حدوث إصابات، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». ونقلت قناة «الجديد» المحلية عن أحد المسؤولين في «حزب الله» حضر إلى ساحة رياض الصلح بعد الإشكال، وطلب من المتظاهرين الغاضبين المناصرين للحزب الخروج من الساحة، قوله إن الحزب ليس مسؤولاً عن هذه المجموعة، وإنْ كان من بين المشاغبين من المنتمين للحزب سوف يحاسبون. وطلب المسؤول في «حزب الله» من المجموعة المشاغبة الجلوس على الأرض والاستماع إلى كلمة نصر الله.

وقطع المحتجون الطرقات منذ الصباح الباكر أمس في العاصمة بيروت وفي الجنوب والبقاع شرق لبنان وفي الشمال، للضغط على السلطة لتستمع إلى مطالبهم، ولمنع المواطنين من مزاولة أعمالهم وفرض إضراب عام.

واستخدم المحتجون الحواجز الحديدية لقطع الطرقات، كما استخدموا الخيم التي بات فيها عدد منهم ليلتهم على الطرقات خوفاً من أن تقوم القوى الأمنية بفتحها ليلاً، كما استخدم بعض المحتجين أجسادهم لقطع الطرقات وافترشوا الأرض لمنع السيارات من المرور.

ولا توجد مطالب موحدة للمحتجين، بل تتراوح المطالب بين تأمين الطبابة (التأمين الصحي) وضمان الشيخوخة والمدارس وحل مشكلة البطالة وتثبيت سعر الصرف الدولار ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط الحكومة وإسقاط السلطة السياسية.

وبدأ المحتجون من كافة الفئات العمرية والاجتماعية بالتجمع منذ صباح أمس في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، وكذلك في منطقة جل الديب شمال بيروت، فيما قام بعضهم بتنظيف الساحات وجمع النفايات. وأقفلت المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة أبوابها، وكذلك المصارف، فيما فتحت عدد من المؤسسات أبوابها.

وقال عصام (30 عاماً)، وهو موظف إداري، صباح أمس لفرانس برس: «نريد البقاء في الشارع لتحقيق مطالبنا المعيشية وتحسين البلد»، مضيفاً: «نريد أن يسقط النظام.. والشعب بأكمله بات جائعاً ولا حلّ آخر أمامنا». وأضاف «لا نخشى تخريب التظاهرات لأننا جميعاً شعب واحد.. لقد ظهر لكل الأحزاب أننا موحدون ونريد تحقيق مطالبنا». ويرى فارس الحلبي (27 عاماً)، وهو ناشط وباحث في منظمة غير حكومية، أن «الأحزاب اللبنانية تحاول اختراق التظاهرات والضغط عليها أو شرذمتها ولا يقتصر الأمر على حزب الله فحسب»، لافتاً إلى أن الأخير «يستعمل حجة شتم نصر الله لافتعال بعض المشاكل مع المتظاهرين أو الضغط عليهم».

الراعي يدعو لحكومة جديدة «خارج الأحزاب»

في خضم التظاهرات العارمة التي تجتاح لبنان لليوم التاسع على التوالي، دعا البطريرك الماروني الكردينال مار، بشارة بطرس الراعي، إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة، مؤلفة من شخصيات «من ذوي الاختصاص والإنجازات، ومن خارج الأحزاب والتكتلات».

وقال بشارة بطرس الراعي: «لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع».

وأضاف: «نطالب بحكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون مصغرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وإنجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات».

وأوضح الراعي أن مهمة هذه الحكومة تتمثل في «تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء، في اجتماعه في القصر الجمهوري، وتلاها (رئيس الوزراء) سعد الحريري».

الجيش اللبناني للمعتصمين: احترموا حرية التنقل

دعت قيادة الجيش اللبناني، أمس، المعتصمين إلى احترام حرية التنقل والكفّ عن القيام بممارسات مخالفة للقوانين. وقال بيان لقيادة الجيش إنه «تكرّرت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم». وحذّرت قيادة الجيش «من الاستمرار في اللجوء إلى هذه الوسائل والتعرّض للحرّيات العامة والشخصيّة، وإذ تذكّر القيادة بأنّ حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، فإنّها تدعو إلى احترام حريّة التنقّل».